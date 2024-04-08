هشام ماجد يحتفل بالعرض الأول لفيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة في الإمارات

احتفل فريق عمل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بالعرض الأول للفيلم فى الامارات استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر

وحضر العرض الأول كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد ومحمد ثروت وزوجته منى بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي.



هشام ماجد يتحدث عن فيمله الجديد



حل الفنان هشام ماجد ضيفا على الإعلامية سارة الدندراوي ضمن حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم. وتحدثت سارة مع هشام عن فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة واتهام البعض بتشابه القصة مع فيلم باربي.

وقال هشام أن الناس ربطت بين فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به فى برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي. وتابع هشام فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة أستغرق عاما كاملا فى التصوير ، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة.

طرح البوستر الدعائى

وطرح المنتج كريم السبكي البوستر الدعائى الأول لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل. وتصدر البوستر كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد التى تجسد دور البطولة النسائية، بالإضافة إلى بيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز.

وعلق كريم السبكي على البوستر قائلا: توكلنا علي الله فيلم عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة. ومن المفترض أن يشارك المطرب أحمد سعد فى هذا الفيلم بغناء الأغنية الدعائية له بالإضافة إلى أغاني يتم عرضها ضمن أحداث الفيلم.