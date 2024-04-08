العوضي عن طليقته ياسمين عبد العزيز: الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا ببرنامج "علي المسرح" وتغزل في طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنهاالحب الحقيقي والوحيد في حياته.





وقال العوضي "أصدق حب في حياتي كانت ياسمين عبدالعزيز، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأنني عشتمعها أيامًا في فترات ومواقف ومراحل".





وأضاف: "ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، وهفضل أقول كده على طول، مش دلوقتي بس لأنني مش هعيشإللي أنا عشته مع ياسمين".





ورد "العوضي" على الاتهامات التي توجّه لأعماله بالترويج للبلطجة والمبالغة في مشاهد الأكشن، قائلاً: "في أعماليالفنية أحاول أقول وأُظهر أن المصري بطبعه شهم وكريم ومقدام بكافة طبقاته، لكن مايهمني الناس إللي طلعت منوسطهم.. أهلي وإخواتي".





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