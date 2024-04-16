محمود أبو الدهب: كولر أهدى الفوز لنادي الزمالك بمباراة القمة

علق محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

وقال محمود أبو الدهب في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" كولر |أهدى الفوز لنادي الزمالك بالتشكيل السيء للاهلي ".

وأضاف محمود أبو الدهب :" هناك لاعبين يتألقون مع كولر ثم يجلسون على الدكة وبالتالي اللاعبين يتأثرون بشكل كبير ".

وتابع محمود أبو الدهب :" فوز الزمالك على النادي الأهلي بطولة في حد ذاته والزمالك كان بحاجة على هذا المكسب ".

واكمل محمود أبو الدهب :" أداء النادي الأهلي سيء في المباريات الأخيرة بالدوري، وبعض لاعبي النادي الأهلي لا يؤدون بشكل جيد ".