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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود أبو الدهب: كولر أهدى الفوز لنادي الزمالك بمباراة القمة

صدى البلد

علق محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق،  على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

 

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وقال محمود أبو الدهب في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" كولر |أهدى الفوز لنادي الزمالك بالتشكيل السيء للاهلي ".

 

 وأضاف محمود أبو الدهب :" هناك لاعبين يتألقون مع كولر ثم يجلسون على الدكة وبالتالي اللاعبين يتأثرون بشكل كبير ".

 

 وتابع محمود أبو الدهب :" فوز الزمالك على النادي الأهلي بطولة في حد ذاته والزمالك كان بحاجة على هذا المكسب ".

 

 واكمل محمود أبو الدهب :" أداء النادي الأهلي سيء في المباريات الأخيرة بالدوري، وبعض لاعبي النادي الأهلي لا يؤدون بشكل جيد ".

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