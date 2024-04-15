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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كولر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

كولر
كولر

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن خسارة فريقه من الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الدوري التي جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك اليوم".

أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات".

وأضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".

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