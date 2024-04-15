الناس عاوزة إيه .. تعليق مثير من كولر بعد الهزيمة أمام الزمالك

علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي علي هزيمة الفريق امام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال كولر في الموتمر الصحفي :" بدأنا أول 25 دقيقة بشكل جيد ولكن الأخطاء أدخلت المنافس في المباراة، والمنافس نجح في إحراز هدف في أخر الشوط الأول".

وأضاف: "الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد وتقريبا لا وجود للمنافس ولكن مع الدقائق الأخيرة يحرز هدفا من خطأ أيضا".

وتابع: "مش فاهم الناس عايزة ايه.. أغير بدري تشتكوا أغير متأخر برضه تشتكوا، والأزمة ليست في التغييرات ولكن في التركيز، الهدف الثاني جاء من الدربكة ولابد أن أشاهده مرة أخرى لكي لا نكررها".