كارثة.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق بعد الفوز علي الاهلي

علق ابراهيم سعيد نجم الزمالك السابق علي هزيمة الاهلي امام الزمالك .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اخيرا بعد 21 سنه .. فاز الزمالك .. غرور كولر سبب الهزيمة ودفاع الاهلي كارثي

‏اخطاء عبد المنعم وربيعة مستمرة !!



وانتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز “الجزيري”، هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.