رئيس تحرير "الجمهورية": لا يمكن الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عن الأجيال الجديدة في المؤسسات الصحفية، قائلا: "هم الدم الجديد الذي يجرى في المؤسسات الصحفية، وأرى أن الجيل الجديد من الصحفيين كنز تربى في المؤسسات القومية".

وقال، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المؤسسات القومية تربى صحفيين مميزين قادرين على إجادة كل فنون الصحافة مثل كتابة التحقيقات والأخبار ويحترمون قواعد المهنة"، مشددًا على أن الأجيال الجديدة روح المؤسسات وعنوانها في المؤسسات المقبلة.

وتابع: "لا يمكننا الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين، وأرى أنهم أمر رائع وجيل مبشر بالخير ونحتاج إلى التدريب المستمر، والترقية في الصحافة يجب أن يحتاج إلى تأهيل وتدريب وليس خبرات فقط، فهناك فارق بين الكتابة والتحرير من ناحية وإدارة أقسام أو الخروج بأفكار لملفات".