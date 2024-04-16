أخبار الفن.. خلاف ويجز ودافن شي.. وطرح برومو السرب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامه عن فيلم السرب و ويجز:

كشف الفنان محمود عبد المغني خلال ندوته في "صدى البلد" عن كواليس مشاركته في فيلم السرب .

وقال " وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي .. الموضوع استفزني قصة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب طرح فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.

يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا في منطقة القاهرة الجديدة يوم 19 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره.

ونشر المطرب تامر حسني، مجموع

أثار مغني الراب المصري ويجز، ومؤدي الراب السوداني دافن شي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافهما.