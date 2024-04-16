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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. خلاف ويجز ودافن شي.. وطرح برومو السرب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامه عن فيلم السرب و ويجز:

 

محمود عبد المغني يكشف أسرار مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

كشف الفنان محمود عبد المغني خلال ندوته في "صدى البلد" عن كواليس مشاركته في فيلم السرب .

وقال " وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي .. الموضوع استفزني قصة


طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم السرب .. والجمهور يشيد به| فيديو

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب طرح فيلم "السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.


تفاصيل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة

 

يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا في منطقة القاهرة الجديدة يوم 19 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره.

ونشر المطرب تامر حسني، مجموع


بسبب ويجز ودافن شي .. خلاف كبير بين الرابرز المصريين والسودانيين

أثار مغني الراب المصري ويجز، ومؤدي الراب السوداني دافن شي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافهما.

ويجز فيلم السرب

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