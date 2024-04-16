محمود عبد المغني يكشف أسرار مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

كشف الفنان محمود عبد المغني خلال ندوته في "صدى البلد" عن كواليس مشاركته في فيلم السرب .

وقال " وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي .. الموضوع استفزني قصة حقيقية ولما حصلت كنت حزين و متضايق جدا ".



وأضاف: "أخوات لينا في أرض تانيه مش في ارضك بيحصل معاهم كدة وانت قاعد متكتف مش عارف تعمل حاجه .. انا اتضايقت كمصري".

وأكد:" لما جاتلي الفرصه كممثل اني أعبر عن إحساسي كإنسان لما أتاخر.. لان ده توثيق تاريخي للي حصل ".

وقال :" الضربة اللي حصلت في درنه كان هناك ثار ولابد أن يحدث وكان لازم نفش غلنا .. كان بالنسبالي أني في مهمه مش فيلم .. وسعيد للغاية اني شاركت بالفيلم و بردود الأفعال مجرد ماشافوا الاعلان ".



وأستطرد حديثه قائلا:" كلنا مرينا بالظروف دي والقصه ملموسه وحصلت في وقت قريب علشان توثقها لازم توديها بكل أمانه".

وقال عبد المغنى " مكنتش شايف ممثلين كنت شايفهم جنود .. كله كان متحمس كنا بنصور في البرد كله كان عاوز يطلع علي أفضل ما يكون".

وعن تعاونه مع المخرج أحمد نادر جلال قال:" اول مرة اشتغل مع احمد نادر جلال انا من عشاقه بحب اشوف شغله .. وسعيد في تعاون بينا هتتحطلي في الcv .