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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود عبد المغني يكشف أسرار مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

كشف الفنان محمود عبد المغني خلال ندوته في "صدى البلد" عن كواليس مشاركته في فيلم السرب .

وقال " وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي .. الموضوع استفزني قصة حقيقية ولما حصلت كنت حزين و متضايق جدا ".
 

 

وأضاف: "أخوات لينا  في أرض تانيه مش في ارضك بيحصل معاهم كدة وانت قاعد متكتف  مش عارف تعمل حاجه .. انا اتضايقت كمصري".

وأكد:" لما جاتلي الفرصه كممثل اني أعبر عن إحساسي كإنسان لما أتاخر.. لان ده توثيق تاريخي للي حصل ".

وقال :"  الضربة اللي  حصلت في درنه كان هناك ثار ولابد أن يحدث  وكان لازم نفش غلنا ..  كان بالنسبالي أني في  مهمه مش فيلم .. وسعيد للغاية  اني شاركت بالفيلم  و بردود الأفعال مجرد ماشافوا الاعلان ".


وأستطرد حديثه قائلا:" كلنا مرينا بالظروف دي والقصه ملموسه وحصلت في وقت قريب علشان توثقها لازم توديها  بكل أمانه".

وقال عبد المغنى " مكنتش شايف ممثلين كنت شايفهم جنود .. كله كان متحمس  كنا بنصور في البرد كله كان عاوز يطلع علي أفضل ما يكون".

وعن تعاونه مع المخرج  أحمد نادر جلال قال:"  اول مرة اشتغل مع احمد نادر جلال انا من عشاقه بحب اشوف شغله .. وسعيد  في تعاون بينا هتتحطلي في الcv .

فيلم السرب محمود عبد المغني

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