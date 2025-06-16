مع قرب إنطلاقه.. أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

بدأت شركة ريلمي في التشويق لهاتف Narzo 80 Lite 5G القادم والمواصفات الكاملة للجهاز ومن المتوقع أن يتضمن هاتف Narzo 80 Lite 5G لبطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.



مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

وفقًا للتسريبات، يحتوي هاتف Narzo 80 Lite 5G على شاشة بتردد 120 هرتز، إلا أن حجم الشاشة ونوعها لا يزالان غير مؤكدين ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 من MediaTek ، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ميزات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

وفقا لمزايا التصوير من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر GC32E2 بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وبعض ميزات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الجزء الخلفي و لم تُعلن الشركة بعد عن الكاميرات الثانوية أو الأمامية. أما بالنسبة للبرمجيات، فسيعمل الهاتف بواجهة Realme UI 6.0 فور إطلاقه.

ويقدم هاتف Narzo 80 Lite 5G أيضًا بعض الإضافات الوظيفية الأخرى، بما في ذلك مقاومة الغبار والرذاذ IP64

علاوة على ذلك، تدعم بطاريةالهاتف سعة 6000 مللي أمبير/ساعة الشحن بقدرة 15 واط فقط.

أما عن تصميم الجهاز فمن المتوقع أن يتوفر الجهاز باللونين الأرجواني والأسود ومن المتوقع أن يُباع بسعر حوالي 9999 روبية هندية للطراز الأساسي في الهند. ويؤكد تسريب سابق هذا السعر، حيث يزعم أن طراز 6 جيجابايت/128 جيجابايت سيبلغ سعره 11999 روبية هندية ولم تؤكد شركة Realme موعد الإطلاق الرسمي حتى الآن، ولكن مع ظهور العديد من التسريبات بالفعل وتسرب المواصفات الكاملة الآن، يبدو أن الهاتف قد اقترب من الأنطلاق