قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السر في التبريد الليلي.. مفاجأة درجات الحرارة خلال صيف 2025 لن تتجاوز 37 درجة
ضبط جاسوس ومسيرات للموساد يإيران.. و8 قتلى إسرائيليين في الهجوم الكاسح
أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس
جيش الاحتلال: 19 قتيلا في إسرائيل منذ بداية المواجهة العسكرية مع إيران
إعلام إسرائيلي: العثور على 3 جثث في حيفا جراء صواريخ إيران الأخيرة
أمير هشام: الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه.. اعرف السبب
الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
اكتشاف تاريخي.. أعماق البحر المتوسط تكشف أسرار التجارة في القرن الـ16| تفاصيل
لقطات من وصول لاعبي الأهلي إلى فندق الإقامة في نيوجيرسي.. صور
3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية
شاهد.. لقطات من استقبال بعثة الأهلي بنيوجيرسي استعدادا لمباراة بالميراس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مع قرب إنطلاقه.. أهم مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G

هاتف Narzo 80 Lite 5G
هاتف Narzo 80 Lite 5G
لمياء الياسين

بدأت شركة ريلمي في التشويق لهاتف Narzo 80 Lite 5G القادم والمواصفات الكاملة للجهاز ومن المتوقع أن يتضمن هاتف Narzo 80 Lite 5G لبطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.


مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80 Lite 5G 

وفقًا للتسريبات، يحتوي هاتف Narzo 80 Lite 5G على شاشة بتردد 120 هرتز، إلا أن حجم الشاشة ونوعها لا يزالان غير مؤكدين ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 من MediaTek ، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. 

ميزات هاتف  ريلمي Narzo 80 Lite 5G 
وفقا لمزايا التصوير من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر GC32E2 بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وبعض ميزات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الجزء الخلفي و لم تُعلن الشركة بعد عن الكاميرات الثانوية أو الأمامية. أما بالنسبة للبرمجيات، فسيعمل الهاتف بواجهة Realme UI 6.0 فور إطلاقه.

ويقدم هاتف Narzo 80 Lite 5G أيضًا بعض الإضافات الوظيفية الأخرى، بما في ذلك مقاومة الغبار والرذاذ IP64
علاوة على ذلك، تدعم بطاريةالهاتف  سعة 6000 مللي أمبير/ساعة الشحن بقدرة 15 واط فقط. 

أما عن تصميم الجهاز فمن المتوقع أن يتوفر الجهاز باللونين الأرجواني والأسود ومن المتوقع أن يُباع بسعر حوالي 9999 روبية هندية للطراز الأساسي في الهند. ويؤكد تسريب سابق هذا السعر، حيث يزعم أن طراز 6 جيجابايت/128 جيجابايت سيبلغ سعره 11999 روبية هندية ولم تؤكد شركة Realme موعد الإطلاق الرسمي حتى الآن، ولكن مع ظهور العديد من التسريبات بالفعل وتسرب المواصفات الكاملة الآن، يبدو أن الهاتف قد اقترب من الأنطلاق 

شركة ريلمي هاتف Narzo 80 Lite 5G ذاكرة وصول عشوائي ذاكرة تخزين داخلية ميزات التصوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. «3 أيام ورا بعض»

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض

ترشيحاتنا

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

أحمد يحيى

في ذكرى ميلاده.. أحمد يحيي أبكى السادات وأغضب زوجة الزعيم

سعد عبد الوهاب

في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب رأى الفن حرام ورفض التقبيل في الأفلام

بالصور

فني يحذر من هذه القطع الصغيرة في السيارات الحديثة

صواميل السيارات
صواميل السيارات
صواميل السيارات

عودة شاحنة الشوارع الأسطورية.. تعرف على فورد F-150 لوبو

فورد لوبو
فورد لوبو
فورد لوبو

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد