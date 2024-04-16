بسبب ويجز ودافن شي .. خلاف كبير بين الرابرز المصريين والسودانيين

أثار مغني الراب المصري ويجز، ومؤدي الراب السوداني دافن شي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافهما.

صوتك زي المعزة

ونشر دافن شي، العديد من الصور، عبر خاصية “الستوري”، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، يهاجم ويسخر من ويجز، ويتهمه بأنه حاقد بسبب نجاحه في الفترة الأخيرة.

وكتب دافن شي: "مبدئيًا كده انتا ولا في أرض الواقع، بتقدر تنفذ اللي بتقول هتسويه، ولا حتى عندك راب بجنيه، وصوتك زي المعزة، ولولا بكائك للبنات في الأغاني كان زمانك "Ja Rule" النسخة المصرية".

وتابع: “فأنا هقولها ليك أهو قدام الناس، لو فيك ذرة رجولة انزل رابر لرابر، لو سبب حقدك الراب، بس ما أظن الراب، لأنك ما قدرت ترد لولا واحد من اللي داسوا على كرامتك، فلو سبب حقدك نجاحي، فقل أعوذ برب الفلق، ولو عندك سبب تاني اعتبره تحميله”.

شتمت أبوي

واستكمل “ولولا أنك شتمت أبوي، أنا ما كان أديت شخصية زيك أي اهتمام، يعني انت إنسان فتحت باب إنه أهلك يتشتموا، عايزني أديك قيمة، وأنا لولا ما متربي زي ماقلت كان قلت كلام كتير، وأنا قادر أقول، لكن تربيتي ما بتسمح لي، الله يعينك يا مريض”.



كما نشر دافن شي صورة لمحادثة تجمعه بويجز عبر “إنستجرام”، يقول فيها ويجز لدافن شي: "أبوك سابك تتربى في الشارع"، ويرد عليه دافنشي: “الكلام ده بتقدر تقوله في وشي؟”.

وأوضح دافن شي أنه لا يوجد بينه وبين أي مطرب راب سوداني خلاف في الفترة الماضية، بل جميعهم أصدقاء وأشقاء له، وبينهم كل الاحترام.