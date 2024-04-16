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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فرمانات الخطيب.. الأهلي يعاقب اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري

نادي الأهلي يعاقب
نادي الأهلي يعاقب الفريق

في رد فعل سريع داخل النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لدوري NILE، تم اتخاذ قرارات مهمة داخل القلعة الحمراء،  في ظل ضغط المباريات. وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عن قرارات عاجلة من محمود الخطييب، رئيس النادي الأهلي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز مساء أمس الإثنين 15 إبريل 2024.

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نادي الأهلي يعاقب الفريق

نادي الأهلي يعاقب الفريق

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقييمت بينهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مدحت شلبي، خلال برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يُقدمه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمود الخطيب، قرر تجميد المستحقات المالية للاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة الدوري، والمستوى السيئ الذي ظهروا عليه خلال المباراة".

وأضاف: "محمود الخطيب، سيتواجد في مران الأهلي اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2024، لعقد جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مازيمبي، يوم السبت المقبل، في مدينة لوممباشي الكونغولية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أول قرار من الخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك

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وخسر كولر لأول مرة أمام الزمالك، لتتوقف سلسلة انتصاراته في ديربي القاهرة عند 4 مباريات في كل المسابقات الرسمية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "بدأنا الشوط الأول بشكل جيد ثم سيطر الزمالك بعض الشيء على المباراة بعد الدقيقة 25".وتابع: "كنا الأفضل في الشوط الثاني الذي كان من طرف واحد بس.. تحكمنا في مجريات المباراة، وكنا أقرب إلى مرمى الزمالك بعد تسجيل هدف التعادل قبل أن نستقبل هدفًا ثانيًا".

وتطرق المدرب السويسري إلى إجرائه 3 تبديلات مطلع الشوط الثاني بقوله: "البعض يعترض على توقيت التبديلات سواءً كانت مبكرة أو متأخرة.. وأجريت تبديلات مبكرة مع بداية الشوط الثاني بسب حاجتنا إلى ذلك، وهذا لا يعني أننا بدأنا بتشكيل خاطئ".

وأكمل: "المسؤولية لا تقع على عاتق لاعب أو فرد بعينه، ونحن جميعًا من نتحمل المسؤولية كفريق".قبل أن يختتم: "أعتمد على أكبر عدد من اللاعبين، وبعض الناشئين يتدربون معنا، لكننا في الأهلي نبحث دومًا عن الأكثر جاهزية والأكثر قدرة على تحمل الضغوطات، خاصة أننا عانينا من غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة".

يشار إلى أن الأهلي والزمالك لديهما 21 نقطة في المركزين التاسع والعاشر بالدوري المصري، علمًا بأن فريق كولر خاض مباراتين أقل.

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فرمانات الخطيب.. الأهلي يعاقب اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري


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