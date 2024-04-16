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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي نموذج فريد للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

أحمد سعد نويصر، عضو
أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يُمثل نموذجًا فريدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتعزيز مشاركة المجتمع في بناء الدولة.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن نشر الوعي والثقافة بين المواطنين، والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية.


وقال عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي سند لكل المصريين، فهو أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديد، حيث استطاع التحالف الوطني خلال الفترة الماضية التواجد في كل شبر علي أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما أنه استطاع دعم ملايين من المصريين.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الجمعيات الأهلية تعد الذراع التنموية للدولة المصرية منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس 2022، والذي يقدم جهودا كبيرة في دعم الفئات الأكثر احتياجا سواء كان دعما نقديا أو عينيا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني لعب دورًا هاما في دعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

أحمد سعد نويصر التحالف الوطني مجلس النواب

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