محمد صلاح يوجه رسالة لـ مدربي الأهلي والزمالك

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن رغبة لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة جوميز كانت قوية في الفوز على الأهلي في القمة، وكان أداء اللاعبين جيدا.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية : "لأول مرة في حياتي، أرى أن مدربي الأهلي والزمالك يريدان الخسارة في اللقاء، وكولر لم يختر تشكيلة جيدة، خصوصا لاعبي الوسط، بينما جوزيه جوميز أجرى تغييرات خاطئة تتسبب في خسارة فريقه نهاية اللقاء".



وأضاف: "البدء بالسولية في الشوط الثاني من جانب كولر، منح الأهلي سيطرة كبيرة، وبعد الهدف الثاني في الأحمر كان الزمالك من الممكن أن يسجل أهدافا أخرى لكنه لم يستغل الكرات المرتدة".

وتابع: "موديست يشارك بصفة مستمرة لأن كولر كان وراء جلبه، ومستواه متراجع ولا يقدم أي شيء في الملعب، ومجلس الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية مطلقا".

واختتم تصريحاته قائلا: "كنت متوقع فوز الزمالك بسبب الحالة الجيدة في لقاء الاتحاد السكندري، مع غيابات الأهلي الكثيرة أيضا، وإبراهيم نور الدين قدم مستوى جيدا في اللقاء قبل اعتزاله نهاية الموسم".