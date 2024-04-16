عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يوجه رسالة لـ مدربي الأهلي والزمالك

صدى البلد

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن رغبة لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة جوميز كانت قوية في الفوز على الأهلي في القمة، وكان أداء اللاعبين جيدا.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية : "لأول مرة في حياتي، أرى أن مدربي الأهلي والزمالك يريدان الخسارة في اللقاء، وكولر لم يختر تشكيلة جيدة، خصوصا لاعبي الوسط، بينما جوزيه جوميز أجرى تغييرات خاطئة تتسبب في خسارة فريقه نهاية اللقاء".
 

وأضاف: "البدء بالسولية في الشوط الثاني من جانب كولر، منح الأهلي سيطرة كبيرة، وبعد الهدف الثاني في الأحمر كان الزمالك من الممكن أن يسجل أهدافا أخرى لكنه لم يستغل الكرات المرتدة".

وتابع: "موديست يشارك بصفة مستمرة لأن كولر كان وراء جلبه، ومستواه متراجع ولا يقدم أي شيء في الملعب، ومجلس الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية مطلقا".

واختتم تصريحاته قائلا: "كنت متوقع فوز الزمالك بسبب الحالة الجيدة في لقاء الاتحاد السكندري، مع غيابات الأهلي الكثيرة أيضا، وإبراهيم نور الدين قدم مستوى جيدا في اللقاء قبل اعتزاله نهاية الموسم".

الاتحاد السكندري الأهلي والزمالك الفوز على الأهلي جوزية جوميز لأهلي والزمالك لاتحاد السكندري محمد صلاح مجلس الأهلي نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

ترشيحاتنا

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة لعلي ربيع وبيومي فؤاد

الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات.. نمو بأكثر من 5%

الخزانة الأمريكية تهدد إيران باستخدام العقوبات والعمل مع الحلفاء لتعطيل "أنشطتها الخبيثة"

دعاء اليوم 7 من شوال.. 5 كلمات تستر عيوبك وتنجيك مما تخاف

عصام شلتوت: كولر أهدى الزمالك الفوز في القمة على طبق من ذهب

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفض بنسبة 25%| موعد تراجع سعر رغيف الخبز السياحي.. هيبقى بكام؟

برغم رومانسيته.. كيف يتعلم هذا البرج من تجاربه العاطفية الفاشلة؟

للحفاظ على صحة قلبك ودرجة حرارتك.. خاتم ذكي من Black Shark

فستان أوف شولدر .. مي سليم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ