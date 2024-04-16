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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

السحرة
السحرة

أثار شيخ جزائري موجة من الجدل في بلاده بعدما زعم أن جميع سكان إحدى ولايات الجزائر مصابون بالمس.

الشيخ الجزائري أبو تقى 

شيخ جزائري يثير الجدل

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطابور من مئات السيارات مركونة أمام قاعة حفلات، زعم "الراقي" الذي يدعى ناصر أنه أشرف على رقية 1020 شخصا في يوم واحد.

كما قال في أحد المقاطع المصورة التي نشرها على حساباته: "خنشلة (ولاية في الشرق الجزائري) ملغمة، فالجميع فيها مسحور، مثل باقي الولايات".

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وأضاف الرجل وهو يصور من مكان الرقية، حسب زعمه، حيث سمعت أصوات صراخ نساء: "لقد بح صوتي ولا تزال هناك مائتا أخت للرقية حسبي الله في السحرة ومن يقصدونهم".

هجوم مضاد

وانتقد آلاف الجزائريين على مواقع التواصل، هذا التصرف، ووصفوه بـ "التجاري المحض".
بدوره، اعتبر الشيخ أبو تقي هذا التصرف "مهزلة"، قائلا: "بالنسبة لي لا يمكنني أن أرقي أكثر من أربع حالات في اليوم الواحد، وعندما أفعل أكون مرهقاً مساء".

شيخ جزائري يثير الجدل هجوم مضاد الجزائريين مواقع التواصل الشيخ أبو تقي الله

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