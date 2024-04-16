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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جزء خامس.. حمادة هلال يعلن خبرًا سارًا برمضان 2025

حمادة هلال
حمادة هلال

أكد الفنان حمادة هلال، أنه من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل «المداح»، موضحًا أن قفلة المسلسل تتيح أن يكون هناك جزء جديد.

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مكنتش حابب.. حمادة هلال يفجر مفاجأة عن دور نجله بالمداح

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جزء خامس.. حمادة هلال يعلن خبرًا سارًا برمضان 2025

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في حالة توافر الورق سيتم العمل بالجزء الخامس، معلقًا :" إن شاء الله في جزء جديد في رمضان 2025".

 

وعن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، معقبا:"والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".

 

وأشار: "سر نجاح الجزء الرابع لوجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة".

 

وأضاف: "عشان مايبقاش فيها كلام الناس اللي بتقول كان في مط في الأحداث، والحمد لله إن ربنا كرمنا فيه".

 

حمادة هلال المداح رمضان 2025 أحداث مسلسل المداح أحمد سمير

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