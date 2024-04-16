جزء خامس.. حمادة هلال يعلن خبرًا سارًا برمضان 2025

أكد الفنان حمادة هلال، أنه من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل «المداح»، موضحًا أن قفلة المسلسل تتيح أن يكون هناك جزء جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه في حالة توافر الورق سيتم العمل بالجزء الخامس، معلقًا :" إن شاء الله في جزء جديد في رمضان 2025".

وعن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، معقبا:"والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي".

وأشار: "سر نجاح الجزء الرابع لوجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة".

وأضاف: "عشان مايبقاش فيها كلام الناس اللي بتقول كان في مط في الأحداث، والحمد لله إن ربنا كرمنا فيه".