أكد البنتاجون، إن إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال البنتاجون:" أوستن أكد بوضوح أننا سندافع عن إسرائيل لكننا لا نريد صراعا إقليميا أوسع".

وأضاف البنتاجون: لا نريد رؤية حرب مع إيران لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية إسرائيل".

وفي سياق متصل، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على توسيع العقوبات ضد إيران.

أشار بوريل إلى أن هذا التوجه من جانب الاتحاد الأوروبي يأتي عقابا لإيران على تقديمها للمساعدة العسكرية لروسيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.