مصرع مبيض محارة انهارت عليه حفرة أثرية بسوهاج

لفظ مبيض محاره في منتصف العقد الرابع من العُمر، أنفاسه الأخيرة؛ إثر إنهيار حفرة عليه أثناء حفره بمساعدة مقاول ستيني؛ بحثاً عن الآثار، بمنزل أحدهما بدائرة مركز المنشاه بمحافظة سوهاج، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع مبيض محاره إثر قيامه هو ومقاول بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل أحدهما بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین قيام كلاً من: المدعو 'محمد ف.ع.م' 35 سنة، مبيض محاره، ويقيم دائرة المركز، والمدعو 'صبري ح.ا.ا' 65 سنة، مقاول، ويقيم دائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل ملك الثاني، انهارت حفرة دائرية على الأول، مما أدى إلى وفاته.

وأفاد شقيق المتوفي المدعو 'حسام ف.ع.م' 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم الثاني وأدوات الحفر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.