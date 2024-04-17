عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مبيض محارة انهارت عليه حفرة أثرية بسوهاج

صدى البلد

لفظ مبيض محاره في منتصف العقد الرابع من العُمر، أنفاسه الأخيرة؛ إثر إنهيار حفرة عليه أثناء حفره بمساعدة مقاول ستيني؛ بحثاً عن الآثار، بمنزل أحدهما بدائرة مركز المنشاه بمحافظة سوهاج، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع مبيض محاره إثر قيامه هو ومقاول بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل أحدهما بدائرة المركز.

بالتزامن مع عيدها القومي.. محافظ سوهاج يفتتح المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ينجح في إنقاذ شاب تعرض لطعنات بالرقبة والظهر

وبالانتقال والفحص تبین قيام كلاً من: المدعو 'محمد ف.ع.م' 35 سنة، مبيض محاره، ويقيم دائرة المركز، والمدعو 'صبري ح.ا.ا' 65 سنة، مقاول، ويقيم دائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل ملك الثاني، انهارت حفرة دائرية على الأول، مما أدى إلى وفاته.

وأفاد شقيق المتوفي المدعو 'حسام ف.ع.م' 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم الثاني وأدوات الحفر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المنشاة التنقيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

بعد قيام مدرسة بتدريس "مناهج غير أخلاقية".. قرار عاجل من التعليم الآن

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

الرنجة بـ120 جنيه.. الزراعة: استمرار ضخ السلع في معرض خير مزارعنا لأهالينا

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

28 أبريل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار البيئي الدولي الثاني بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن

ملامح تحسين أحوال أئمة الأوقاف المعينين في عهد الرئيس السيسي

العراق يتسلم قطعة أثرية تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان بنيويورك الأمريكية

بسبب سياسة الهجرة.. بدء عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي

الفنان أحمد ماهر ينهار باكيًا على الهواء مع لميس الحديدي.. اعرف السبب

مسئول كبير بـ جوجل: سننفق 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتركب عربية.. أرخص 5 سيارات تحت الـ 50 ألف جنيه بسوق المستعمل

أول رد من نادي الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بعد فوزه على الأهلي| اعرف الحكاية

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

لو مش مضطر متنزلش| الأرصاد تكشف تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا الأربعاء

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ