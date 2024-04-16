مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ينجح في إنقاذ شاب تعرض لطعنات بالرقبة والظهر

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بالمستشفي الجامعي الجديد، نجح في إنقاذ حياة الشاب "أ.ف" الذي يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، وتعرض لعدد ١٠ طعنات متفرقة بالرقبة والظهر و نزيف بالرقبة.

وأضاف النعماني أنه علي الفور قام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بعمل ما تتطلبه حالة المصاب من انعاش وإجراءات طبية أولية للسيطرة علي النزيف، حتي دخوله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث خضع الشاب لإجراء عدة عمليات جراحية دقيقة وخطيرة، وذلك بالتعاون بين أطباء وحدة جراحه الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة وجراحة الأنف، وقسم الأذن والحنجرة والتخدير.

وأضاف أنه تم خروج المريض من غرفة العمليات بحالة جيدة إلى القسم الداخلي حيث يتلقى الرعاية اللازمة ما بعد العمليات.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه على الفور تم مناظرة الحالة وعمل الاسعافات الاولية الطارئة لإنعاش المصاب، واستدعاء التخصصات المعنية بالحالة وعمل الإشاعات اللازمة والتي على آثرها تبين أن المصاب يعاني من طعن نافذ بالرقبة ترتب عليه حدوث قطع بالمرىء.

ونزيف وتجمع دموى بالرقبة و قطع بالضفيرة العصبية بالذراع الأيسر وعليه فقد تقرر دخول المصاب غرفة العمليات، حيث تعامل معه الأطباء بحرفية شديدة للسيطرة على النزيف، وضبط العلامات الحيوية للمصاب.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العامة، أنه في تحدي جديد تواجهه وحدة جراحة الوجة والفكين ومواصلة عملها الدؤوب فى انقاذ حياة المرضى، حيث وصل المصاب فى حالة صدمة، وكان بإستقباله أطباء الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين.

فتم تشكيل لجنة طبية ونقل المريض الى غرفة العمليات المشتركة نتيجة تعرضه لعدة جروح طعنية متفرقة بالرقبة والوجه والظهر، أدت إلي قطع في المرئ والبلعوم والغدة الدرقية.

مستشفى سوهاج الجامعي

وقال الدكتور اسلام عامر انه تم عمل استكشاف للرقبه وايقاف النزيف واصلاح القطع بالبلعوم وعمل رقعة نسيجية لحمية لتغطية البلعوم وتم عمل منظار استكشافى للبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية، ثم عمل انبوب شق حنجرى والمريض الان فى طور الإفاقة بالعناية المركزة.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الطبي المعالج ضم كلاً من الدكتور احمد جابر حسانين رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين، والدكتور اسلام عامر استاذ جراحات الوجه والفكين، والدكتور مؤمن حسن طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

وتضمنت الفريق الجراحى من قسم جراحة الانف والأذن بحضور الدكتور عرفات محمود استاذ مساعد جراحه الأتف والأذن، والدكتور محمود فهمي، معيد جراحات الوجه والفكين، والدكتور خلود اسامه طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

والدكتور فرغلي عبد الرحمن مدرس مساعد جراحة الانف والاذن، والدكتور محمد سلطان طبيب مقيم جراحة الانف والاذن، والدكتور محمد عاصم طبيب مقيم بجراحة الانف والاذن، وكان على راس فريق التخدير الدكتورة الشيماء محمود استاذ قسم العناية والتخدير، والدكتور اسلام العسيرى مدرس مساعد العناية والتخدير، والدكتور محمد ابوالسعود طبيب مقيم العناية والتخدير، والدكتور احمد ثابت طبيب مقيم العناية والتخدير، وطاقم متميز من الإداريين والهيئة التمريضية.