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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

28 أبريل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار البيئي الدولي الثاني بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن موعد انطلاق مؤتمر البيئة الدولي الثاني للجامعة، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "الاستثمار البيئي ورؤية مصر ٢٠٣٠"، والمقرر انعقاده الأحد الموافق ٢٨ من أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد "النعماني"، على أن مؤتمر الاستثمار البيئي يعكس اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف البيئة بشكل عام والتحول للاقتصاد الأخضر  بشكل خاص.

وذلك بالإضافة إلى بحث آليات التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي للآثار الضارة والنتائج السلبية الناجمة عن تغير المناخ، مضيفاً أن تنظيم المؤتمر يأتي استكمالا لدور مصر القيادي فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، لتعزيز مسارها نحو التحول الأخضر، وحماية الموارد الطبيعية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يتم تنظيمه وفقاً لما تشهده مصر فى الآونة الأخيرة من اهتمام ملحوظ فى تطوير القطاع البيئي، والذي يشمل الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات تغير المناخ.

وبالإضافة إلى دعم عمليات التحول الأخضر بالقطاعات المختلفة فى الدولة للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أن الجامعة تقوم بدورها المجتمعي والخدمي للحفاظ على البيئة.

وتساهم بشكل كبير فى دعم خطط الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتفعيل المبادرات البيئية التى من شأنها نشر ثقافة التحول الأخضر، وبناء مجتمع مسئول قادر على التعامل مع التغيرات المناخية.

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جامعة سوهاج

وأوضحت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر، أن الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر تسير على قدم وساق، وجاري الإنتهاء من تحديد المسئوليات وتوزيع المهام على اللجان المنظمة للمؤتمر.

وأضافت أن محاور المؤتمر تناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها فرص وتحديات الاستثمار الأخضر كأحد آليات التنمية المستدامة، الاستثمار البيئي فى المؤسسات التعليمية ومناهج التعليم الخضراء، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وذلك إلى جانب بحث كيفية تعزيز البيئة الخضراء، وأهمية الاستثمار فى شهادات الكربون لخفض الانبعاثات، وكذلك مناقشة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتأثيرها على البيئة، ودور الإعلام فى معالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار البيئي.

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