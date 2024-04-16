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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بحبس 3 أشخاص أنهوا حياة منجد في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهم على منجد في نهاية العقد الخامس من العُمر، باستخدام عصا شوم في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (بركات خ ص ع، 47 عامًا، منجد، ويقيم بذات الناحية)، إلى المستشفى المركزي، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال كل من شقيقه المدعو (خيري خ ص ع، 57 عامًا، منجد، وزوجته هبه ا خ ا، 43 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية)، إتهما كل من:" إبراهيم ص ا ا، 69 عاما، صاحب محل خاص، ونجله شوكت ا ص ا، 17 عامًا، طالب، ونجل شقيقه عبد الخالق م ص ا، 18 عامًا، طالب، يقيمون بذات الناحية)، بالتعدي على الفقيد بعصا شوم كان بحوزة الأول؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة بالواقعة بإرشاد الأول، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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