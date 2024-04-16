عامل يحاول إنهاء حياته بـ"سم الفئران" في سوهاج

حاول عامل زراعي في منتصف العقد الرابع من العُمر، إنهاء حياته من خلال تناوله سم فئران؛ بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة الخلافات الأسرية التي شهدها في الفترة الأخيرة، دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (محمد ص ع م، 35 عامًا، عامل زراعي، ويقيم دائرة المركز)، مصاب بحالة تسمم، ادعاء تناول سم فئران.

وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (صلاح ع م ب، 77 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول سم فئران؛ ما أدى لحدوث إصابته المشار إليها؛ بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.