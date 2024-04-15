عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة ربة منزل سقطت من أعلى سلم بيت أسرتها في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد الرابع من العُمر؛ إثر إصابتها بكدمة وتورم بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ، عقب سقوطها من أعلى درج منزل أسرتها، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة ربة منزل سقطت من أعلى درج منزل أسرتها دائرة المركز.

هوديكم تشتغلوا وادعوا لي.. حبس مستريح السفر للخارج في سوهاج

الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 7 منازل في سوهاج.. تفاصيل

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعوة 'ياسمين ف.ا.م' 30 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، وأفاد والدها المدعو 'فاروق ا.م.ع' 52 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء صعود نجلته المذكورة سلم المنزل إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدى إلى إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ربة منزل دار السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

دعاء للرزق الواسع .. ردده وأنت ذاهب لعملك يفتحها عليك فتحا عجيبا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية |تعرف على ثمن الأوقية

موضوعات متعلقة

شاهد.. وفد من جامعة سوهاج فى زيارة لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

ترشيحاتنا

برامات 12 جيجا وسعر رخيص..موبايل Oppo جديد للشباب

منطقة قتال خطيرة.. جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال

اليوم.. انطلاق المحاكمة التاريخية لـ ترامب في قضية شراء الصمت

تنبيه عاجل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار جيلي كول راي 2024 بمصر

بعد الهجوم الإيراني.. وزير خارجية بريطانيا يزور إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق

لقاء القمة 127|موعد وتوقيت مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع للفريقين

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ