وفاة ربة منزل سقطت من أعلى سلم بيت أسرتها في سوهاج

انتهت حياة ربة منزل في بداية العقد الرابع من العُمر؛ إثر إصابتها بكدمة وتورم بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ، عقب سقوطها من أعلى درج منزل أسرتها، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة ربة منزل سقطت من أعلى درج منزل أسرتها دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعوة 'ياسمين ف.ا.م' 30 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، وأفاد والدها المدعو 'فاروق ا.م.ع' 52 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء صعود نجلته المذكورة سلم المنزل إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدى إلى إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.