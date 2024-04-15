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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة سوهاج: انتهاء الاستعدادات لتوريد القمح المحلي للشون والصوامع

صدى البلد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، انتهاء استعداداتها لموسم توريد القمح المحلى للموسم الزراعي الحالي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث من المقرر بدء أعمال توريد المحصول للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة ابتداء من اليوم.
وقال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج الدكتور عبد اللطيف دياب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إجمالي المساحة المزروعة قمحاً بالمحافظة هذا العام تبلغ 183 ألفا و518 فدانا، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال الأقماح المحلية بمختلف الصوامع والشون التخزينية والتي يبلغ عددها 17 موقعاً بمختلف مراكز المحافظة، وتتسع لأكثر من 169 ألف طن من الأقماح، منوهاً بأنه تم رفع ثمن توريد أردب القمح (150 كيلو جرام) للموسم الحالي ليصل إلى مبلغ 2000 جنيه.
وأوضح أنه تم إجراء المعاينات الميدانية للمواقع المخصصة لاستلام وتخزين الأقماح للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، وتجهيز الشون والصوامع لإستلام الأقماح وفقاً لشروط الاستلام، والتي تتضمن "تبخير وتطهير الأرضيات، وتوفير المشمعات والعروق الخشبية وتبخيرها، وتوفير أجولة الخيش وتبخيرها"، لافتاً إلى أنه سيتم تسجيل كميات الأقماح الموردة يومياً، كما سيتم توفير ميزان البسكول بالشون الأسمنتية المرصوفة لتسهيل عملية استلام الأقماح من المزارعين.
وأكد ضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات توريد محصول القمح والذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار، داعياً المزارعين إلى استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد لما لها من مميزات كثيرة وتوفير في الجهد والوقت خلال العمليات الزراعية، كما تتيح وزارة الزراعة للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية بأسعار مخفضة.

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