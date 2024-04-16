انتهاء حياة منجد على أيدي 3 أشخاص في سوهاج.. والسبب غريب

انتهت حياة منجد في نهاية العقد الخامس من العُمر؛ إثر تعدي 3 أشخاص عليه باستخدام عصا شوم في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو “بركات. خ”، 47 عامًا، منجد، ويقيم بذات الناحية، إلى المستشفى المركزي، مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كل من شقيقه المدعو “خيري. خ”، 57 عامًا، منجد، وزوجته “هبة. ا”، 43 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، اتهما كلا من “إبراهيم. ص”، 69 عاما، صاحب محل خاص، ونجله “شوكت. ا”، 17 عامًا، طالب، ونجل شقيقه “عبد الخالق. م”، 18 عامًا، طالب، يقيمون بذات الناحية، بالتعدي على الفقيد بعصا شوم كان بحوزة الأول؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة بالواقعة بإرشاد الأول، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.