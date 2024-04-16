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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتزامن مع عيدها القومي.. محافظ سوهاج يفتتح المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

 افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم بميدان الري، بعد الانتهاء من إنشائه على مساحة 900 متر، وبتكلفة 17 مليون جنيه، بحضور النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب أعضاء مجلس النواب، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

 

وتفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المبنى والأقسام المختلفة به، حيث تم إنشاؤه بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ومديرية الاسكان، ويتكون المبنى من 6 أدوار وبدروم.

 

ويضم الدور الأرضي "المسجد، تصالحات، معاونين، الأمن، السوتش، شئون إدارية، مركز تكنولوجي، الأرشيف"، والدور الأول علوي يضم "مكتب رئيس المركز، السكرتارية، الشئون القانونية، نواب رئيس المركز، سكرتارية الوحدة، مشروعك، مدير الشئون الإدارية، علاقات عامة، قاعة اجتماعات".

 

ويضم الدور الثاني علوي رخص المباني، مخالفات المباني، مدير الإدارة الهندسية، تخطيط ومتابعة، مدير التفتيش، إدارة المتابعة، مركز المعلومات، البيئة، المشروعات، المهندسين، الفنيين، قاعة تدريب.

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ويضم الدور الثالث علوي "شطب ومراجعة، شئون مالية، مدير الحسابات، مراقبة مالية، دفع إلكتروني، ماهيات، إدارة التعاقدات العامة، مدير الموارد البشرية، جزاءات ومعاشات، خدمة مواطنين، موارد بشرية".

 

ويتكون الدور الرابع علوي من "الأملاك، المتغيرات المكانية، وحدة تكافؤ الفرص، الأزمات، المواليد، رخص المحلات، إدارة المجالس والمؤتمرات، وحدة تقارير الجهاز المركزي، المواقف، الطرق، الإيرادات والإسكان"، فيما يشمل الدور الخامس علوي غرف الحفظ، والسادس علوى استراحة.

وأشاد المحافظ بمستوى إنشاءات وتشطيبات المبنى والجودة في التنفيذ، مؤكدا على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبنى، واستغلال المبنى وتجهيزاته الاستغلال الأمثل في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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