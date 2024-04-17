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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

الأهلي
الأهلي

فجّر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن نجمي الأهلي عبر حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب : "في 2 لاعيبة بيلعبوا لنفسهم"،  أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق الثنائي المغضوب عليهما في الأهلي من كولر.

وتابع مهيب: وليه سايبين الدنيا من غير حل لحد دلوقتي؟ 

وكانت قد انتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

 

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

 

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

الدوري الممتاز اكرم توفيق أحمد عبد القادر كولر الأهلى

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