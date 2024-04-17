شوبير يصدم جمهور الأهلي بحقيقة غياب بيرسي تاو أمام الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة غياب لاعب الأهلي بيرسي تاو عن القمة ١٢٧ أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “بيرسي تاو مش مصاب لكنه مبيحبش لا يتبدل ولا يقعد على دكة البدلاء”.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.