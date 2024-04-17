مفاجأة في عقد موديست تحدد مصيره مع النادي الأهلي

كشف الأعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول لاعب الأهلي موديست.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “الأهلي عنده مشكلة في عقد موديست، مستمر السنة والتانية اذا لعب عدد معين من المباريات يجدد تلقائيا، أو يدفع شرط جزائي كبير ويستغنى عنه”.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.