رحيل 5 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم.. تعرف عليهم

أعلن الإعلامي أمير هشام عن رحيل بعض لاعبي الأهلي في نهاية الموسم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: موديست وطاهر محمد وعلي معلول وكريستو ومحمود متولي خارج الأهلي في الموسم الجديد.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.



وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

