عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف يتحكم الشخص النرجسي في أدمغة الآخرين؟

كيف يتحكم النرجسي
كيف يتحكم النرجسي في دماغنا؟

النرجسية ليست قدرة على التحكم في أدمغة الآخرين بشكل مباشر ومع ذلك، يمكن للأشخاص النرجسيين استخدام أساليب وأنماط السلوك للتأثير على الآخرين والتحكم في الديناميكيات الاجتماعية. هناك عدة طرق يمكن للنرجسي أن يتلاعب بها للتحكم في الآخرين، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

مع تقلبات الطقس.. تحذيرات خلال العاصفة الترابية وارتفاع درجات الحرارة

كيف يتحكم النرجسي في دماغنا؟

كيف يتحكم النرجسي في دماغنا؟

التأثير الاجتماعي: يستخدم النرجسيون مهارات التأثير الاجتماعي للتحكم في الآخرين. يمكنهم استخدام الكاريزما والتلاعب بالمشاعر والاحتياجات للتأثير على آراء وسلوك الناس.

استغلال الضعف والاحتياجات: يمكن للنرجسيين استغلال ضعف الآخرين أو احتياجاتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية، قد يستخدمون معرفتهم بالنقاط الضعيفة للآخرين للتلاعب بهم وتحقيق مصالحهم الخاصة.

كيف يتحكم النرجسي في دماغنا؟

الإشعاع السلبي: يمكن للنرجسيين استخدام السلوك السلبي والانتقامي للتحكم في الآخرين، وقد يقومون بنشر الشائعات أو استخدام اسلوب الانتقام لترويع الآخرين والسيطرة عليهم.

كيف يتحكم النرجسي في دماغنا؟

من المهم أن نلاحظ أن التحكم الذي يمارسه النرجسيون ليس دائمًا فعّالًا وقد يؤدي إلى عواقب سلبية على المدى الطويل، كما أنه يمكن للأشخاص الآخرين أن يتعلموا التعرف على تلك الأنماط وتطوير استراتيجيات صحية للتعامل معها.

النرجسي دماغنا كيف يتحكم النرجسي في دماغنا للتحكم ي دماغ الآخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

موضوعات متعلقة

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال.. كوني صبورة ونفذي تلك النصائح

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية

تنظيم ورشة عمل تخص ذوي الإعاقة في مكتبة الإسكندرية .. صور

علامات تحدد الشخص النرجسي .. 1 و 2 الأخطر

إنذار بفناء العالم.. ساعة يوم القيامة تتحرك 90 ثانية.. وظهور علامات آخر الزمان

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

بعد قرار التموين الأخير| انخفاض أسعار الخبز في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

صراع حاد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب غزة.. وصحيفة أمريكية: لا يثقون ببعضهم البعض

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان معرض مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمنتدى "إديوتك إيجيبت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

كيف يتحكم الشخص النرجسي في أدمغة الآخرين؟

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ