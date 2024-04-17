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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

ظاهرة جوية تؤثر على
ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

تشهد البلاد رياح الخماسين بداية من اليوم حيث تكون على عدة مناطق على رأسها القاهرة الكبرى، ويتساءل الكثير عن تفاصيل تلك الرياح، وأضرارها، إذ حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد.

في العاصفة الترابية، هناك بعض الفئات التي ينصح لها بشدة بعدم النزول في الهواء الطلق والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالعاصفة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس، وتشمل هذه الفئات:

ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

الأشخاص ذوو أمراض التنفس المزمنة: مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن وأمراض أخرى للجهاز التنفسي. فهؤلاء الأشخاص يكونون أكثر عرضة لتفاقم الأعراض نتيجة للجسيمات العالقة في الهواء أثناء العاصفة الترابية.

الأشخاص ذوو أمراض القلب: ينصح للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة بالامتناع عن الخروج في العاصفة الترابية، حيث يمكن أن تزيد الجسيمات العالقة في الهواء من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي وتسبب مشاكل صحية.

الأطفال وكبار السن: ينصح بحماية الأطفال وكبار السن من العواصف الترابية، حيث يكون جهازهم التنفسي أكثر عرضة للتأثر بالجسيمات العالقة في الهواء.

النساء الحوامل: تنصح النساء الحوامل بالامتناع عن الخروج في العواصف الترابية، حيث يمكن أن تؤثر الجسيمات العالقة في الهواء على صحة الجنين وتسبب مشاكل صحية.

الأشخاص ذوو أمراض المناعة المنخفضة: مثل الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو المصابين بأمراض المناعة المكتسبة مثل الإيدز. فهؤلاء الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى نتيجة للتعرض للجسيمات العالقة في الهواء أثناء العاصفة الترابية.

يجب على هذه الفئات أن تتخذ احتياطات إضافية وتلتزم بالبقاء في الداخل واتباع توجيهات السلطات المحلية والرعاية الصحية للحفاظ على سلامتهم أثناء العاصفة الترابية.

القاهرة الكبرى فئات بعدم النزول في الهواء الطلق الأشخاص ذوو أمراض القلب الأشخاص ذوو أمراض التنفس المزمنة النساء الحوامل الأطفال وكبار السن ​​​​​​​health

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