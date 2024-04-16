بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

حذرت الأرصاد الجوية من الطقس ورياح الخماسين التي تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
تسبب الرياح الإصابة بالحساسية مثل حساسية الصدر
3- صعوبة التنفس عند الذين يعانون من التهابات الجيوب الأنفية
4- تسبب حساسية العين
5- تسبب حساسية الأنف
6- الهواء الملوث يسبب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي و الربو
7- تسبب الرياح كدمات بالوجه حسب وكالة" ن ".
- نصائح تساعدك على تجنب المشكلات التى تنتج عن الأتربة والعواصف الرملية:
1- وضع كمامة على الفم والأنف، فإذا لم تستطع توفير واحدة ، فقم باستخدام "منديل" على المنطقة نفسها حتى تنقى لك الهواء الداخل إلى الرئتين
2- ضرورة ارتداء نظارة لكى تحمى عينيك من الأتربة
3- ضرورة المتابعة الجيدة للتحذيرات التى تأتى ضمن النشرة الجوية