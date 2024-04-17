اليوم.. أولى جلسات المتهم بقت.ل ابنة خالته بأسوان

تترقب أسرة الفتاة ضحية ابن خالتها بأسوان والتي راحت حياتها إثر إصابتها بطلق ناري، الحكم على قات.لها وتحقيق هيئة القضاء المصرية العدل فى أخذ حقها بالقانون.

حيث تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة قات.ل ابنة خالته بعد رفضها خطبتها منه حيث أصابها بطلق ناري لتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

ضحية

وتعود تفاصيل الواقعة عند يوم الأول من ديسمبر الماضى لعام 2023، قرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عندما لقيت فتاة شابة مقتلها على يد ابن خالتها الذى أطلق عليه طلق ناري مما أدى إلى وفاتها، وذلك لأنه كان يريد خطبتها، لكنها ارتبطت يشخص آخر ، وعليه تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن قام خطيبها السابق بإطلاق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لعمل التحريات الأولية وتبين أن ابن خالتها قتلها لرفضها الارتباط به، وخطبتها لشخص آخر.

وتبين أن المتوفاة تدعى ص.ع 18 سنة من قرية المعمارية بمدينة البصيلية ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.