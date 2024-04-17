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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر تطورات حريق المول التجاري بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مول تجارى بأسوان

شهدت منطقة وسط مدينة أسوان اندلاع حريق هائل بمول تجارى، وتكاتفت كافة الجهود، وتم تسخير كافة الإمكانات للسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

 

وكانت قد تابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات، وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 65 محل و2 شقة، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح.

 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

 

فيما كان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ملحمة جهود السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بمعرض ومول فيله للأنشطة التجارية بوسط المدينة ، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء، و 14 سيارة إسعاف، فضلاً عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة، علاوة على إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من امتداده إلى داخل السوق.

 

وأثناء متابعة اللواء أشرف عطية لجهود السيطرة بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء طارق يحيى نائب مدير أمن أسوان، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى، واللواء وائل وجيه وكيل منطقة جنوب الصعيد للأمن المركزى ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، والعميد بهاء البيلى المستشار العسكرى للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والأمنية.

 

أعطى المحافظ توجيهاته إلى الدفع بسيارات الإطفاء بمحيط المعرض والشوارع الجانبية والعقارات المجاورة حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الحريق، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى، وخطوط الغاز الطبيعى.

 

وكلف أشرف عطية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10 حالات تعرضت لإصابات خفيفة، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية، والعقارات السكنية.

 

ووجه أشرف عطية إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية بحصر الخسائر لصرف التعويضات وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، وإحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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