الشيخ جوجل سلفي.. أزهري يحذر من الفتاوى الدينية المنتشرة على الإنترنت

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر، إن الدين يتم أخذه بالتلقي من خلال المشايخ، موضحًا أن المراجع الموجودة على “جوجل” تم تدوينها بالطريقة السلفية، معقبًا: “الشيخ جوجل سلفي”.



وأضاف “رضا”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن هذه الحركة هي الأكثر تشددًا ولا تؤمن بالتنوع وتعددية الآراء، لافتًا إلى أن التنوع رحمة.

وأكد أنه يجب التوجه للتخصص لمعرفة حقيقة الأمور، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه ويلجأ للعلم في حالة جهله بالشيء.