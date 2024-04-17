وزيرا التعليم والعمل يتفقدان معرض مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمنتدى "إديوتك إيجيبت"

تفقد منذ قليل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور حسن شحاتة، وزير العمل ، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، وعددا من قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية ، المقام على هامش فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" المنعقد تحت رعاية وزارة التعليم على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤.

و يفتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت"، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور حسن شحاتة وزير العمل ، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل الدبلومات الفنية، على هامش الملتقي، وذلك في إطار تقليدي سنوي، يشهده المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" .

وينعقد المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك"، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت"، عددا من الجلسات يتم خلالها استعراض خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني.

كما يناقش المشاركون في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" ، تلبية المتطلبات والاحتياجات المحلية والدولية من العمالة الفنية المدربة ، ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التي يتيحها للشباب ودور وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

ويقام على هامش النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" ، تحت شعار "اصنع مستقبلك" معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة.

منتدى ومعرض إديوتك إيجيبت

منتدى ومعرض إديوتك إيجيبت

منتدى ومعرض إديوتك إيجيبت

منتدى ومعرض إديوتك إيجيبت

منتدى ومعرض إديوتك إيجيبت