بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه توب دون أكمام باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبدالعزيز، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز