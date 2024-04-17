عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: توقعات صندوق النقد لمصر مبشرة جدا

أحمد معطي
أحمد معطي

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري. 

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد مع تراجع التضخم مبشرة جدا، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات متشائمة.

وزيرة التعاون الدولي تُهنئ مديرة صندوق النقد الدولي لولايتها الثانية

خلال اجتماعات الربيع| توقعات إيجابية مبشرة من صندوق النقد للاقتصاد العالمي.. وتحركات مصرية مكثفة في وشنطن

وأضاف معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات وفي نفس الوقت أن الدولة تحافظ على مستويات تشغيل وتصنيع كبيرة في ظل استمرار الأزمات الإقليمية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو يعني زيادة في الإنتاجية، ما يعني زيادة في المعروض من منتجات وسلع وخدمات، وفي نفس الوقت ستحجم معدلات التضخم.

أحمد معطي اخبار مصر معدل التضخم صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى معدل النمو Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

الاقتصاد المصري بخير.. تصريحات إيجابية من صندوق النقد وانفراجة قريبة

ترشيحاتنا

توقف حجز قطارات النوم مؤقتًا .. السكة الحديد توجه تنويهًا عاجلاً للركاب

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

الشركة متورطة في حرب الإبادة| القصة الكاملة لمداهمة مكاتب "جوجل" بأمريكا واعتقال موظفيها.. تفاصيل بالفيديو

فلسطين: موقف واشنطن الرافض لعضويتنا بالأمم المتحدة يهدد مصداقيتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ