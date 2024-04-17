خبير اقتصادي: توقعات صندوق النقد لمصر مبشرة جدا

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد مع تراجع التضخم مبشرة جدا، خاصة أنها جاءت بعد تصريحات متشائمة.

وأضاف معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات وفي نفس الوقت أن الدولة تحافظ على مستويات تشغيل وتصنيع كبيرة في ظل استمرار الأزمات الإقليمية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو يعني زيادة في الإنتاجية، ما يعني زيادة في المعروض من منتجات وسلع وخدمات، وفي نفس الوقت ستحجم معدلات التضخم.