خلال اجتماعات الربيع| توقعات إيجابية مبشرة من صندوق النقد للاقتصاد العالمي.. وتحركات مصرية مكثفة في وشنطن

انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد والبنك الدولى بحضور عدد كبير من المسئولين من كافة دول العالم وبمشاركة وفد مصري رفيع المستوي ممثلاً في البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى.

وتنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى وسط أزمات اقتصادية ومناخية عديدة تضرب الكرة الأرضية، حيث تضع الاجتماعات هدفين نصب أعينهم وهما تحسين تمويل المناخ ومساعدة البلدان الأكثر مديونية.

مشاركة مصر في الاجتماعات

وتشارك مصر بقوة في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يضم الوفد المصري كلا من محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع مجموعة من كبار المسؤولين من البنك المركزى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

توقعات صندوق النقد للاقتصاد الدولي

ومع بدء اجتماعات الربيع اصدر صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث قال الصندوق في تقريره إن وتيرة الارتفاع في نمو الاقتصاد العالمي بطيئة وفقاً لمعدلات النمو السابقة.

وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك إلى عوامل قريبة المدى مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض وسحب الدعم المقدم من المالية العامة للدول وطول أمد الآثار الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وضعف نمو الإنتاجية وزيادة التفتت الجغرافي الاقتصادي.

وثبّت الصندوق في التقرير الذي جاء بعنوان «تعافٍ مطّرد لكنه بطيء»، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 في المئة في 2025.

وتسجل تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي لخمس سنوات قادمة من الآن والبالغة 3.1 في المئة أدنى مستوى لها منذ عقود، وفقاً للصندوق.

كما يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.

كما رفعت كذلك المنظمة توقعاتها لعام 2024 للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.7 بالمئة بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير.

لكن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي أظهرت تباينات صارخة مع دول أخرى، بما في ذلك منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.8 بالمئة نزولًا من 0.9 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا.

كما تم تخفيض توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع المستمر.

توقعات بنمو الاقتصاد الروسي

وبالرغم من الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن صندوق النقد الدولي رفع بنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024، حيث يساعد ارتفاع الإنفاق العسكري على حماية موسكو من الركود.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2 % هذا العام، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 2.6 بالمئة والتي نشرت في يناير.

وخصصت روسيا 10.8 تريليون روبل (115 مليار دولار) للدفاع في عام 2024، وذلك مع دخول روسيا عامها الثالث من الحرب مع أوكرانيا.

كما ساعدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق روسيا على تجاوز التوقعات التي توقعها الكثيرون بانخفاض حاد عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات العسكرية باجتياز الحدود في فبراير 2022.

تراجع التضخم العالمي

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق تراجع التضخم العالمي إلى 5.9% خلال عام 2024 من 6.8% العام الماضى، متوقعا تراجع التضخم العالمى إلى 4.5% العام المقبل 2025.

وقال صندوق النقد الدولى في التقرير، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكى نسبة نمو 1.9% فى عام 2025 انخفاضا من نسبة 2.7% خلال عام 2024 لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 2.5% خلال العام الماضى 2023.