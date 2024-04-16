أوكرانيا تبحث مع صندوق النقد والبنك الدوليين مصادرة الأصول الروسية

وصل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يناقش خلالها ملف مصادرة الأصول الروسية والوضع في قطاع الطاقة وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

قال رئيس الوزراء الأوكراني "إننا نبدأ عملنا في الولايات المتحدة كجزء من زيارة لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

أضاف شميهال أنه في ولاية شيكاغو، سيعقد اجتماعًا مع الممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر والموضوع الرئيسي هو جذب الاستثمارات الأمريكية".

ومن المقرر أن يناقش شميهال أيضًا المشاريع الواعدة في أوكرانيا في اجتماع مع رجال الأعمال.

ويتم خلال الزيارة أيضًا مناقشة الدعم المالي ومصادرة الأصول الروسية والوضع في قطاع الطاقة وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.