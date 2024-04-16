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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو روسيا.. الحرب لم تدمر الاقتصاد

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل بسيط للعام 2024 إلى 3.2%، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نُشر الثلاثاء، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

 

في سياق متفائل، رفع الصندوق توقعاته لعام 2024 للنمو الاقتصادي الأمريكي 2.7% بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير.

 

كما قام صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024، حيث يساعد ارتفاع الإنفاق العسكري على حماية موسكو من الركود.


وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2 % هذا العام، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 2.6 بالمئة والتي نشرت في يناير.

 

وخصصت روسيا 10.8 تريليون روبل (115 مليار دولار) للدفاع في عام 2024، وذلك مع دخول روسيا عامها الثالث من الحرب مع أوكرانيا.

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