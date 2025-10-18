أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ختام الموسم الثالث لمبادرة «التدريب من أجل التوظيف» لتدريب 150 خريجًا من المتفوقين غير القادرين في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بجامعات بنها، الزقازيق، الأزهر، حلوان، الإسكندرية، دمنهور، عين شمس، القاهرة، سوهاج، طنطا، الفيوم، وبني سويف.

مبادرة التدريب من أجل التوظيف

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي لتدريب طلاب الجامعات المصرية وخريجيها على مهارات التكنولوجيا المالية، كمنحة مقدمة من «بيت الزكاة والصدقات» لرفع مهاراتهم ليكونوا مؤهَّلين لسوق العمل.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن الموسم الثالث من البروتوكول استهدف تدريب خريجي كليات الحاسبات في تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي على العمليات المصرفية، التي تركز على التدريب على البرمجيات الأساسية في صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، يتدرب فيها الخريجون على العمليات المصرفية، وتتيح لهم فرص عمل في مجال العمل المصرفي، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن برنامج «تعليم.. دعم التكاليف الدراسية» أحد البرامج التنموية، ويأتي في إطار الاهتمام بالعلم لكونه أساس التقدم والازدهار للفرد والمجتمع، فالعلم يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتطوير القدرات الشخصية، ومواجهة التحديات، ويقود إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات متحضرة وواعية، ويسهم في نشر الوعي والمعرفة، وأن نجاح المرحلة الأولى والثانية من البروتوكول دفعت بيت الزكاة والصدقات لاستمرار المبادرة لإتاحة المزيد من الفرص لطلاب وخريجي الجامعات.

بيت الزكاة يختتم الموسم الثالث لمبادرة التدريب من أجل التوظيف

