قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قافلة سياحية دولية برومانيا وبلغاريا للترويج للمقاصد المصرية

قافلة سياحية لوزارة السياحة والآثار
قافلة سياحية لوزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، قافلة سياحية بمدينتي كلوج نابوكا وبوخارست برومانيا، والعاصمة البلغارية صوفيا، تحت عنوان "حول العالم" (Around The World)، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري.  

قافلة سياحية لوزارة السياحة والآثار 

يأتي تنظيم هذه القافلة السياحية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة منها دول شرق أوروبا وإلقاء الضوء على تنوع منتجات المقصد المصري وأنماطه السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوقين الروماني والبلغاري يُعدّان من الأسواق السياحية الواعدة للمقصد المصري.

وأوضح أن العام الجاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم الطلب السياحي من البلدين، إلى جانب زيادة في حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى المقاصد الساحلية المصرية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على معدلات الحركة السياحية وأسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين منهما مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن تنظيم  هذه القافلة السياحية بهذين السوقين تأتي فى إطار سياسة التحرك فى الأسواق الخارجية غير التقليدية مما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقد مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى هذه القافلة أحمد صالحين مدير وحدة أسواق شرق أوروبا بالهيئة، وهادي ماهر عضو بوحدة أسواق شرق أوروبا بالهيئة.

وخلال فعاليات القافلة، قدّم أحمد صالحين عرضاً تقديمياً استعرض خلاله أبرز الأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري والتي تحظى باهتمام السائح الروماني والبلغاري.

كما تحدث عن أهم التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ، وكذلك الافتتاحات الجديدة والتي من أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له الأول من نوفمبر القادم.

وتطرق أيضاً للحديث عن المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى متعلقة بالسياحة ومنها مدينة العلمين الجديدة التي تعد مقصداً سياحياً طوال العام ومن شأنها أن تساهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر.

وعقد عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران بالسوقين الروماني والبلغاري؛ التي أبدت اهتمامها بالبدء فى تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية بالتعاون مع الهيئة للترويج للمقصد المصري في رومانيا وبلغاريا.

ويشهد السوقين الروماني والبلغاري تسيير رحلات طيران إلى المقصد المصري، حيث يقوم عدد من منظمي الرحلات العاملين بهذين السوقين بتسيير رحلات طيران عارض من 6 مدن رومانية وهى "بوخارست، وكلوج نابوكا، وتيميشوارا، وسوتشيفا، وأوراديا، ولاشي" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وكذلك من مدينة بوخارست إلى العلمين الجديدة؛ وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً. كما يتم تسيير رحلات طيران عارض من العاصمة البلغارية صوفيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

قافلة وزارة السياحة والآثار مصر السياحة هيئة تنشيط السياحة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

بالصور

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد