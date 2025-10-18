قافلة سياحية دولية برومانيا وبلغاريا للترويج للمقاصد المصرية

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، قافلة سياحية بمدينتي كلوج نابوكا وبوخارست برومانيا، والعاصمة البلغارية صوفيا، تحت عنوان "حول العالم" (Around The World)، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري.

قافلة سياحية لوزارة السياحة والآثار

يأتي تنظيم هذه القافلة السياحية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة منها دول شرق أوروبا وإلقاء الضوء على تنوع منتجات المقصد المصري وأنماطه السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوقين الروماني والبلغاري يُعدّان من الأسواق السياحية الواعدة للمقصد المصري.

وأوضح أن العام الجاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم الطلب السياحي من البلدين، إلى جانب زيادة في حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى المقاصد الساحلية المصرية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على معدلات الحركة السياحية وأسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين منهما مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن تنظيم هذه القافلة السياحية بهذين السوقين تأتي فى إطار سياسة التحرك فى الأسواق الخارجية غير التقليدية مما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وقد مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى هذه القافلة أحمد صالحين مدير وحدة أسواق شرق أوروبا بالهيئة، وهادي ماهر عضو بوحدة أسواق شرق أوروبا بالهيئة.

وخلال فعاليات القافلة، قدّم أحمد صالحين عرضاً تقديمياً استعرض خلاله أبرز الأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري والتي تحظى باهتمام السائح الروماني والبلغاري.

كما تحدث عن أهم التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ، وكذلك الافتتاحات الجديدة والتي من أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له الأول من نوفمبر القادم.

وتطرق أيضاً للحديث عن المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى متعلقة بالسياحة ومنها مدينة العلمين الجديدة التي تعد مقصداً سياحياً طوال العام ومن شأنها أن تساهم في زيادة أعداد السائحين إلى مصر.

وعقد عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران بالسوقين الروماني والبلغاري؛ التي أبدت اهتمامها بالبدء فى تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية بالتعاون مع الهيئة للترويج للمقصد المصري في رومانيا وبلغاريا.

ويشهد السوقين الروماني والبلغاري تسيير رحلات طيران إلى المقصد المصري، حيث يقوم عدد من منظمي الرحلات العاملين بهذين السوقين بتسيير رحلات طيران عارض من 6 مدن رومانية وهى "بوخارست، وكلوج نابوكا، وتيميشوارا، وسوتشيفا، وأوراديا، ولاشي" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وكذلك من مدينة بوخارست إلى العلمين الجديدة؛ وذلك بمعدل رحلتين أسبوعياً. كما يتم تسيير رحلات طيران عارض من العاصمة البلغارية صوفيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.