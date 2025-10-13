قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمدي الوزير : أنا بخير ولا صحة لشائعة تعرضي للقتل
الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد حرص الوزير على استهلال الاجتماع بتوجيه التهنئة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الهام، مشيدًا بالفوز الكبير والمُستحق الذي حققه عن جدارة، والذي يعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة الدولية.

وزير السياحة والآثار 

وأكد الوزير أن هذا النجاح جاء ثمرة جهود دعم الدولة المصرية الكامل بكافة وزاراتها وهيئاتها لحملته الانتخابية وبشكل خاص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن ما يتمتع به الدكتور خالد العناني من إمكانيات وخلفيات وخبرات واسعة في مجالات الثقافة والسياحة والآثار تؤهله بجدارة لتولي هذا المنصب الدولي الرفيع.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير تجربة الزائر داخل المتحف، بما في ذلك تحديث سيناريو العرض المتحفي وتعزيز الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز لإدماجها في التجربة المتحفية، بهدف تقديم تجربة تفاعلية حديثة تعكس الدور الثقافي والسياحي للمتحف.

كما تناول الاجتماع سُبل الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخل المتحف، ودراسة آليات استثمارها بما يحقق قيمة مضافة للمتحف ويسهم في دعم نشاطه الثقافي والسياحي.  

كما تم خلال الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ توصياتهم التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات السابقة بأن يتم بحث التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة لوضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى.

كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وسفارات الدول الأجنبية في مصر، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.

كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول. 

المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة وزير السياحة والآثار اليونسكو متحف

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حمدي الوزير

محامي حمدي الوزير يطمئن جمهوره: يتمتع بصحة جيدة وما أشيع مجرد شائعات

ابنه هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تنفي شائعة زواجها.. تفاصيل

شيرين وحميده

طرح بوستر فيلم "الشكوي 713317” قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

