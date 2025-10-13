وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد حرص الوزير على استهلال الاجتماع بتوجيه التهنئة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الهام، مشيدًا بالفوز الكبير والمُستحق الذي حققه عن جدارة، والذي يعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة الدولية.

وزير السياحة والآثار

وأكد الوزير أن هذا النجاح جاء ثمرة جهود دعم الدولة المصرية الكامل بكافة وزاراتها وهيئاتها لحملته الانتخابية وبشكل خاص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن ما يتمتع به الدكتور خالد العناني من إمكانيات وخلفيات وخبرات واسعة في مجالات الثقافة والسياحة والآثار تؤهله بجدارة لتولي هذا المنصب الدولي الرفيع.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير تجربة الزائر داخل المتحف، بما في ذلك تحديث سيناريو العرض المتحفي وتعزيز الاستفادة من تقنيات الواقع المعزز لإدماجها في التجربة المتحفية، بهدف تقديم تجربة تفاعلية حديثة تعكس الدور الثقافي والسياحي للمتحف.

كما تناول الاجتماع سُبل الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخل المتحف، ودراسة آليات استثمارها بما يحقق قيمة مضافة للمتحف ويسهم في دعم نشاطه الثقافي والسياحي.



كما تم خلال الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ توصياتهم التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات السابقة بأن يتم بحث التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة لوضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى.

كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وسفارات الدول الأجنبية في مصر، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.

كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول.