تعذيب.. الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين تفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

علق صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، على تطورات الأوضاع قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال صلاح عبد العاطي في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" دولة الاحتلال ماضية في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ".

وأضاف صلاح عبد العاطي :" الاحتلال مستمر في اعتقال وأسر آلاف الفلسطينيين من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية ".

وتابع صلاح عبد العاطي :" الأسير الفلسطيني لا يحظى بالحقوق الدولية التي يجب أن يعامل بها الأسير ويتعرض الأسير الفلسطيني إلى التعذيب والمضايقات ".

وأكمل صلاح عبد العاطي :" الاحتلال مستمر في التنكيل بالأسرى والعزل الانفرادي للأسير والتعذيب المستمر ومنع تقديم الخدمات الطبية للأسرى الفلسطينيين ".