إعلان مهم من أمريكا بشأن سوء تعامل الاحتلال مع موظفي الإغاثة في غزة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن انزعاجها الشديد إزاء تعرض محتجزين من موظفي وكالة أونروا وغيرهم في قطاع غزة لإساءات.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء هذه التقارير، لافتًا إلى أن بلاده ستواصل الضغط والتفاعل مباشرة مع شركائها الإسرائيليين بشأن الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الادعاءات ومحاسبة أي مرتكبين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا" أكدت في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية مارست شتى أنواع الإساءات مع محتجزين لديها، بمن فيهم موظفي الأونروا.

وأوضحت أنها أصدرت تقريرا حول شهادات معتقلين من غزة، منهم مرضى وكبار سن وذوو إعاقة، أفادوا فيها بتعرضهم إلى إساءة معاملة أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية شملت الضرب والحرمان من الطعام والماء وعنفا جنسيا والإجبار على المكوث فى أقفاص ومهاجمتهم من الكلاب.