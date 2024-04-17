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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آخر مستجدات التحقيق فيما أثير بشأن قيام إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس بتدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي .

وقال شادي زلطة في تصريحات له منذ قليل : اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الشكاوى المثارة بشأن تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الابتدائي بإحدى مدارس التجمع الخامس بدأت عملها بالفعل من بعد اجازة عيد الفطر مباشرة .

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : اللجنة حالياً مازالت مستمرة في إجراءات التحقيق في الشكاوى المتداولة السابق ذكرها ، حيث تراجع بشكل دقيق جدا كل ما تم تداوله لتضع تقريرا نهائيا حاسما و وافياً و دقيقاً لمعرفة مدى صحة الشكاوى المتداولة ضد إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس من عدمه .

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وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن تقرير اللجنة “النهائي” سوف يعلن للرأي العام قريباً جداً بمجرد صدوره رسمياً لحسم الجدل .

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : إن الوزارة ترصد بشكل دقيق كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا طوال العام الدراسي ، ولكنها تتحرك دائماً بشكل هادئ جدا وتعلن في الوقت المناسب عن اجراءاتها .

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة على علم بالشكاوى المثارة بشأن أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى مدارس التجمع الخامس ، من قبل اجازة عيد الفطر ، وعلى الفور قرر الوزير تشكيل لجنة للتحقيق وبدء عملها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة لاتخاذ ما يلزم ، مشدداً على رفض اي أمور تخالف العادات والثوابت والعقائد السماوية

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن كافة المناهج التعليمية التي يتم تدريسها في أي مدارس على أرض مصر ، يتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل وزارة التربية والتعليم قبل تدريسها في المدارس ، لافتاً إلى أنه في الواقعة محل التحقيق سيتم التأكد من مدى تعلق الدروس المثيرة للجدل التي تدرسها المدرسة ، بمواد تدريبية او انشطة اضافية ليس لها علاقة بالمناهج من عدمه .

وأخيراً قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : إن فكرة تدريس أي مواد تخالف القانون والإجراءات والقرارات الوزارية هي فكرة لم ولن تقبل التفاوض ، وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية مباشرة ضد المخالفين مؤكداً أنها ستكون اجراءات رادعة وسيتم الاعلان عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات .

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار شكاوى واستغاثات تشير إلى اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس أفكار شاذة وغير أخلاقية لطلاب الابتدائي.

 بلاغا تم تقديمه للنائب العام 

وأكدت الاستغاثات والأنباء المنتشرة على فيس بوك ، بأن هناك بلاغا تم تقديمه للنائب العام ضد مدرسة ألمانية في التجمع الخامس ، لقيامها بتدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو فيها إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق .

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.

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