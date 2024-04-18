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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار 4 منازل دون وقوع خسائر بشرية بأسيوط

انهيار 4 منزل بأسيوط
انهيار 4 منزل بأسيوط

انهار مساء اليوم الخميس 4 منازل بجزيرة بني مر بمركز الفتح في أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز الفتح يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بجزيرة بني مر والتي تسبب في انهيار ٣ منازل مجاورة .

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين انهيار منزل وتسبب في تصدع ٣ منازل مجاورة وقامت قوات الأمن باخلاء المنازل المتصدعة والتي انهارت فور خروج السكن .

 

فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط المنطقة وقام مجلس مركز ومدينة الفتح بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة لمباشرة رفع الانقاض.

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