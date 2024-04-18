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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية.. تفاصيل احتفالات أسيوط بعيدها القومي

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

تقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتهنئة لأهالي أسيوط بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام إحياءًا لذكرى إنتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م والتي تعيد للأذهان أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الزود عن تراب الوطن والدفاع عنه وحفظ سلامة أراضيه والتصدي لمحاولات العدوان الغاشمة تجاه وطننا الغالي.


وقال محافظ أسيوط إننا اليوم نحيي ذكرى غالية على قلوبنا لافتا إلى أن هذه المناسبة التاريخية نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.


وأشاد المحافظ بوطنية أبناء أسيوط وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرًا مهمًا لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن الأسيوطي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.


وكشف اللواء عصام سعد عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي ستبدأ أولى فعالياته اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء يعقبها تفقد وافتتاح بعض المشروعات. 

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وتستكمل المحافظة احتفالاتها بالعيد القومي مساءًا حيث سيتم تنظيم عرض كرنفالي أمام ديوان عام المحافظة بحضور جميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وجميع طوائف المجتمع يتضمن عرض فيلم تسجيلي لأبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ثم فقرات وعروض فنية وفلكلورية متنوعة منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي وطابور عرض يشارك فيه الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات وعرض مجمسات أمام المنصة كما يتم تنظيم كرنفال للاطفال بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط تنظمه مجموعة توشيبا العربي يتضمن ورش رسم وحفلات سمر للاطفال وتوزيع هدايا.

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